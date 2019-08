Vierde ITF-titel van het seizoen voor Arantxa Rus

LIVE | Gaat Verstappen eerste pole position verzilve­ren in Hongarije?

14:01 Max Verstappen begint om 15.10 uur voor het eerst in zijn carrière van pole position. De Nederlander was gisteren iedereen te snel af in de kwalificatie en hoopt straks de tweede Verstappen ooit te zijn die op het podium van de Grand Prix van Hongarije terecht komt. 25 jaar geleden was vader Jos de eerste. Hij werd derde.