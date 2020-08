Vierde nationale tennistitel voor Hogenkamp

De 26-jarige Hogenkamp, die op de wereldranglijst de 213e plek inneemt, was eerder kampioene in 2009, 2014 en 2015. De mannenfinale gaat later tussen Jesper de Jong en Gijs Brouwer.

De NK op het Nationaal Tennis Centrum waren dit jaar bedoeld om de beste tennissers van het land ritme te laten opdoen in aanloop naar de herstart van het internationale tenniscircuit. Kiki Bertens, de beste speelster van Nederland, bereidt zich voor op een aantal hardcourttoernooien in de Verenigde Staten. Of ze daadwerkelijk deelneemt aan onder meer de US Open bepaalt ze later.