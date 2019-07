Viervoudig winnaar Djokovic in vier sets voorbij Hurkacz

Video Daniëlle van de Donk vindt speelsters VS ‘nogal arrogant'

19:50 Daniëlle van de Donk denkt dat de Nederlandse voetbalsters zondag in de WK-finale misschien wel kunnen profiteren van hoogmoed bij de Verenigde Staten. De Amerikaanse vrouwen zijn regerend wereldkampioen en de grote favoriet voor het goud in Frankrijk. ,,Ik vind die Amerikanen nogal arrogant. Ze leggen zo wel heel veel druk bij zichzelf neer. Dat mag van mij hoor, maar ik vind het niet handig”, zegt de nummer 10 van Oranje op het terras van het spelershotel in Lyon.