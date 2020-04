Virtueel vuurwerk verzekerd dit paasweekend: van racen tot basketballen en zelfs een triatlon

E-sports hebben een vlucht genomen. Zo werd de virtuele Ronde van Vlaanderen afgelopen zondag nog in groten getale bekeken. Wat is er dit paasweekend allemaal te beleven op dit vlak, nu er afgezien van een enkele gepassioneerde triatleet bijna geen echte sport meer is te zien?

Indycar iRacing Challenge

Mis je het geluid van ronkende motoren? Zap zaterdagavond om 20.30 uur naar Ziggo Sport Racing voor de Indycar iRacing Challenge. Ronde 3 van het esports-kampioenschap van de IndyCar Series vindt plaats op de Michigan International Speedway. Er zijn al meer dan 25 coureurs vastgelegd, onder wie ook mannen met Formule 1-ervaring als Marcus Ericsson en Felipe Nasr. Hierna volgen nog drie races, de laatste is op 2 mei. NBC Sports zendt het ook live uit in de VS, daarnaast is het spektakel te volgen via de website en het YouTube-kanaal van de Indycar Series.

NBA 2K Players Tournament

Op het basketbalveld kunnen de supersteren van de NBA nu even niet hun fraaiste dunks laten zien, dan maar online. Game-ontwikkelaar 2K wilde wel een handje meehelpen en sportzender ESPN zag het ook helemaal zitten. Zestien bekende NBA-spelers, onder wie Kevin Durant en Trae Young, namen het de afgelopen dagen tegen elkaar op in de basketbalgame NBA 2K20, inmiddels zijn we aangekomen bij de halve finales en de finale. Die zijn in de nacht van zaterdag op zondag vanaf 02.00 uur live te zien op ESPN 2. De hoofdprijs is 100.000 dollar, dat volledig gedoneerd zal worden aan een goed doel.

#FootballsStayingHome Cup

Verschillende Engelse voetbalsterren nemen het dit paasweekend tegen elkaar op in een FIFA 20-toernooi. Het is een initiatief met zestien deelnemers die komen uit de nationale mannen- en vrouwenploeg en Jong Engeland. De zogeheten #FootballsStayingHome Cup is vandaag (vrijdag) van start gegaan met onder anderen Marcus Rashford (Manchester United), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Mason Mount (Chelsea) en Lucy Bronze (Olympique Lyon). Hou de socialemediakanalen van de Engelse voetbalbond goed in de gaten en je kunt de competitie ook live bekijken op hun YouTube-kanaal. De hoop is dat veel volgers zullen doneren in de strijd tegen het coronavirus.

Moto GP

Ook het miljoenencircus op twee wielen dat de MotoGP heet, zit deze dagen niet stil. Na de succesvolle eerste virtuele race van afgelopen weekend op het circuit van Mugello (meer dan drie miljoen kijkers wereldwijd, claimen de organisatoren), is het zondag vanaf 15.00 uur tijd voor de tweede virtuele GP, op de Oostenrijkse Red Bull Ring. Opnieuw wordt de race gereden in MotoGP 19, het officiële MotoGP-computerspel van ontwikkelaar Milestone. In race nummer 1 was de Italiaanse legende Valentino Rossi nog niet van de partij, nu wel. Virtueel vuurwerk verzekerd dus met onder anderen ook Fabio Quartararo, zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez en diens broertje Alex Márquez, die op Mugello won. De race is net als vorige week op de sociale platformen van de MotoGP te bekijken.

Tekst gaat verder onder de tweet

Ironman in quarantaine