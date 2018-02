Visser en Das zijn binnen, Frank de Boer wenst 'schoonzoon' succes

Nabeschouwing PSV rolt tiental PEC op, hattrick Luuk de Jong

10:13 PSV kwam moeizaam op gang, maar rolde PEC Zwolle zaterdagavond uiteindelijk toch nog makkelijk op. Met een 4-0 zege speelden de Eindhovenaren zich naar een clubrecord en won PSV de 21ste thuiswedstrijd op rij in de eredivisie. Er was een glansrol weggelegd voor Luuk de Jong, die een hattrick maakte. Zijn vierde, sinds hij in dienst is van PSV. De laatste dateerde alweer uit september 2015 (tijdens een 0-6 zege op Cambuur, red.).