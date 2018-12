Voetbalfans over de VAR: ‘Ik juich nu minder hard bij een doelpunt’

Olympisch kampioene Elis Ligtlee (24) beëindigt carrière

14:20 Elis Ligtlee stopt per direct met baanwielrennen. De wereldbeker in Berlijn van eind november was haar laatste optreden. De 24-jarige Ligtlee werd op de Olympische Spelen van 2016 kampioen op het onderdeel keirin.