Volle tribunes bij Australian Open, veel minder Vitesse-fans welkom in Rennes

Ook Louis van Gaal kan niet voorbij aan het bloed, de perversi­teit en het onrecht van dit WK

Verslaggever Sjoerd Mossou werpt in deze opinie een blik op het WK en de mensenrechtensituatie in Qatar. Volgens hem is de kwalificatie voor de mondiale titelstrijd het moment voor de KNVB én bondscoach Louis van Gaal om een standpunt in te nemen. ‘De man die zich over werkelijk alles durft uit te spreken, kan niet voorbij aan het bloed, de perversiteit en het onrecht van dit WK.’

7:52