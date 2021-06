Voor het zesde jaar op rij zal een vrouw zonder grandslamtitel Roland Garros winnen

Door Rik Spekenbrink



De Tsjechische Krejcikova (25) is de nummer 33 van de wereld. Eerder dit jaar, toen ze nog ruim dertig plaatsen lager stond, speelde ze nog op de ITF Tour. Vorig jaar haalde ze in Parijs de vierde ronde, maar verder is ze op de grandslamtoernooien nog nooit voorbij de tweede ronde gekomen. De 29-jarige Russin Pavljoetsjenkova haalde tien jaar geleden de laatste acht in Parijs, maar kwam verder nooit voorbij de derde ronde.

Het lijstje met favorieten voor Roland Garros was vooraf lang, maar deze twee namen stonden er toch niet op. Het ging in de voorbeschouwingen over Aryna Sabalenka, Garbiñe Muguruza, Ashleigh Barty en regerend kampioene Iga Światek. Maar vroeg of laat ging het met alle grote namen mis.

Droomtoernooi

Krejcikova en Pavljoetsjenkova maakten ondertussen indruk. Eerstgenoemde won snel en overtuigend van Elina Svitolina en Sloane Stephens en versloeg daarna Coco Gauff en in de halve finale Maria Sakkari, die een matchpoint onbenut liet. Pavljoetsjenkova moest een paar keer diep gaan, maar gaf aan de laatste jaren vooral op mentaal vlak winst te hebben geboekt. In de kwartfinale tegen Elena Rybakina trok ze in de derde set met 9-7 aan het langste eind.

Krejcikova is in Parijs sowieso aan een droomtoernooi bezig. Ze staat zondag ook in de finale van het dubbelspel, met haar trouwe partner Katerina Siniakova. De voormalige nummers 1 van de wereld wonnen in 2018 samen zowel Roland Garros als Wimbledon. Krejcikova kan de eerste speelster worden sinds Mary Pierce in 2000 die de titel wint in zowel enkel- als dubbelspel.