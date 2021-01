Voorlopig geen training voor alle tennissers Australian Open

Alle tennissers die meedoen aan de Australian Open kunnen voorlopig nog niet trainen. De autoriteiten in de staat Victoria, waarin speelstad Melbourne ligt, willen eerst alle uitslagen van de coronatests afwachten. Trainen zit er daarom zondag nog niet in.

Vrijwel alle deelnemers zijn de afgelopen dagen met chartervluchten naar Australië gekomen. Ze moeten allemaal eerst twee weken in quarantaine. De tennissers mogen 5 uur per dag hun hotelkamer verlaten om te trainen, maar zondag zat dat er nog niet in. Een aantal toptennissers, onder wie Novak Djokovic, Ashleigh Barty, Rafael Nadal, Naomi Osaka en Serena Williams, is naar Adelaide gegaan. Zij gaan zich daar voorbereiden op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Iedereen die in Adelaide arriveerde, testte negatief.

De meeste deelnemers zijn direct naar Melbourne gevlogen. Op twee vluchten, vanuit Los Angeles en Abu Dhabi, zaten mensen aan boord die bij aankomst positief testten op het coronavirus. Alle inzittenden, onder wie in totaal 47 tennissers, moeten daarom twee weken in volledige quarantaine. Zelfs trainen is niet toegestaan. Belinda Bencic en Joelia Poetintseva zetten filmpjes op Twitter waarin te zien is hoe ze dan maar op hun hotelkamers een balletje slaan tegen het raam en een muur.

De vlucht vanuit LA leverde in eerste instantie twee positieve tests op, maar inmiddels blijken dat er drie te zijn. Van de 64 mensen die vanuit Abu Dhabi in Melbourne aankwamen, kreeg er één een positieve testuitslag. Het bleek te gaan om Sylvain Bruneau, de coach van de Canadese tennisster Bianca Andreescu.

Volgens Emma Cassar, verantwoordelijk voor de handhaving van de coronaregels, riskeren de tennissers een boete van 20.000 Australische dollar (omgerekend bijna 13.000 euro) als ze zich niet aan de eisen houden. Ze vertelde dat sommigen nu al de grenzen opzoeken, door bijvoorbeeld via open deuren met elkaar te praten en eten bij elkaar te brengen. “Kleine dingen, maar we kunnen dat niet tolereren”, aldus Cassar.

Toernooidirecteur Craig Tiley zegt dat het grandslamtoernooi ondanks alle perikelen gewoon doorgaat. ,,We wisten dat deze pandemie een risico met zich meebrengt, je weet nooit hoe het dan precies gaat”, aldus Tiley. ,,Maar de Australian Open gaat door, al is het geen geweldige situatie voor de spelers.” De start is op 8 februari, drie weken later dan normaal.