Voormalig atletiekbestuurder Diack naar gevangenis voor corruptie

28ste ritzege Vos boekt wéér ritzege in Giro Rosa, Van Vleuten behoudt leiders­trui

14:42 Marianne Vos heeft ook de zesde etappe in de Giro Rosa op haar naam geschreven. De 97 kilometer lange rit tussen Torre del Greco en Nola eindigde in een sprint, die wederom een prooi was voor de Brabantse.