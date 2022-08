Voormalig top 100-speler geschorst wegens doping

Monaco blakend van zelfver­trou­wen richting PSV: ‘Fysiek gezien zijn we beter’

AS Monaco ziet de uitwedstrijd tegen PSV in de derde voorronde van de Champions League met vertrouwen tegemoet. ,,Voor mij zijn wij mentaal gezien de favoriet”, zei trainer Philippe Clement op de afsluitende persconferentie, die hij in Frankrijk hield.

8 augustus