Voormalig US Open-winnaar Del Potro kondigt in tranen afscheid aan: ‘Knie is een nachtmerrie geworden’

Del Potro speelde niet meer sinds hij in juni 2019 in het Londense Queen’s een zware knieblessure opliep. Inmiddels heeft hij vier operaties aan het gewricht ondergaan. Op de ATP-ranking is de voormalige nummer drie van de wereld naar de 757ste plaats gezakt.

In zijn carrière kreeg Del Potro meermaals met zware blessures te maken. ,,Maar een nieuwe spectaculaire comeback zit er nu niet meer in, vrees ik. Ik wil afscheid kunnen nemen op de baan, niet op een persconferentie. Daarom speel ik nog die laatste twee toernooien. Daarna zien we wel wat de toekomst breng”, zei een geëmotioneerde Del Potro.

Del Potro speelde 35 ATP-finales, daar won hij er 22 van. In 2009 won hij de US Open en negen jaar later bereikte hij nog eens de finale van datzelfde toernooi. Op Roland Garros en Wimbledon schopte hij het tot de halve finales, op de Australian Open tot de kwartfinales. In 2016 veroverde hij zilver op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, vier jaar nadat hij in Londen Novak Djokovic verslagen had om brons.