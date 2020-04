Voorzitter koopt historisch Napoli-shirt Mertens: ‘Dit shirt blijft thuis’

Mertens liet het shirt veilen waarin hij eind februari in de Champions League tegen Barcelona zijn 121ste treffer voor Napoli maakte. De oud-speler van AGOVV, FC Utrecht en PSV evenaarde daarmee Marek Hamsik. Aurelio De Laurentiis was in zijn nopjes met het shirt. ,,Ik ben blij dat ik het shirt van Dries tegen Barcelona in handen heb gekregen. Dit belangrijke shirt blijft thuis in Napels en levert een bijdrage op voor diegenen die het moeilijk hebben.”



De opbrengst van het shirt gaat naar de Fondazione Cannavaro Ferrara in Napels.