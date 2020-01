Vuur bedreigt start Australian Open: luchtkwaliteit in Melbourne zeer ongezond

Uitslagen Dakar Rally, etappe 3: Amerikaan Brabec wint bij motoren, Spierings snelste Nederlan­der

12:11 In de derde etappe van de Dakar Rally was er vandaag in Saoedi-Arabië succes voor de Amerikaanse motorrijder Ricky Brabec. De Honda-rijder kwam in de etappe Neom-Neom na bijna vier uur en negen minuten als eerste over de finish.