Waarom Antonio Cassano veertien kilo aankwam bij Real Madrid

Capello

In zijn eerste seizoen bij de Koninklijke speelde Cassano zeventien wedstrijden en was hij goed voor twee doelpunten. In de zomer van 2006 werd Fabio Capello aangesteld als trainer. Na een ruzie met de Italiaanse oefenmeester ging het de verkeerde kant op voor Cassano. ,,Toen Capello arriveerde, maakte ik twee doelpunten in twee wedstrijden en voelde ik me de koning van de wereld. De trainer verving me daarna in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon al in de eerste helft. Toen kregen we ruzie en zette hij mij uit het team”, aldus Cassano.