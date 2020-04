Waarom Liverpool-spits Robbie Fowler de achterlijn ‘opsnoof’

BMX-kampioen Twan van Gendt: Sport staat op het derde plan

2 april Voor regerend wereldkampioen BMX Twan van Gendt begon het olympische jaar dramatisch toen hij in januari een ernstige handblessure opliep in Australië. Met het uitstel van de Spelen naar de zomer van 2021 heeft hij meer tijd om in topvorm te raken, maar sport staat voor Van Gendt even op een lager plan.