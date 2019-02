Waarom Mathieu van der Poel nog altijd jaloers mag zijn op vader Adrie

Ooit was er slechts één Van der Poel. Als je fietsende mannen op tv zag, en je hoorde die naam, dacht je meteen aan Adrie. Eigenlijk zou dat nog steeds zo moeten zijn. Hoeveel talent zoon Mathieu ook heeft, hoeveel hij ook al gewonnen heeft, hij kan voorlopig slechts jaloers naar de prijzenkast van vader Adrie kijken. Kijkt u even mee? We noteren overwinningen in de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en Parijs-Tours. Twee etappezeges in de Tour de France, zilver bij het WK op de weg, tweemaal op het podium na de Ronde van Lombardije en diverse top 10-noteringen in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. Adrie werd één keer nationaal kampioen op de weg, zesmaal in het veld, en stond talloze keren op het podium bij het WK veldrijden.

Op 4 februari 1996 plaatste Adrie van der Poel de kers op de taart door als 36-jarige de regenboogtrui te veroveren in het Franse Montreuil. Van kop af joeg hij het tempo de hoogte in, en legde zo zijn twee Italiaanse belagers Daniele Pontoni en Luca Bramati over de knie. Onbedreigd stoof de ervaren Nederlander over de finishlijn.



Gaf je Adrie van der Poel een fiets, dan deed hij mee om de bloemen. Over kasseien, in de modder, over heuvels of in een sprintje; het maakte hem weinig uit. Nou heeft zijn zoon daar ook een handje van, en er zal heus een dag komen dat Mathieu niet meer afgunstig naar het rijke palmares van Adrie hoeft te kijken. Maar tot die tijd blijft er voor wielerliefhebbers met historisch besef toch echt slechts één Van der Poel.



