Waarom supertalent Anass Achahbar nooit doorbrak bij Feyenoord: ‘Het is moeilijk om indruk te maken’

Stip­hout Voor­uit-trai­ner Kreekels weet dat wie niet sterk is, slim moet zijn: ‘Ze gaan voor elkaar door het vuur’

Het was voor de Helmondse aanhang een grote verrassing: Bertran Kreekels (54) verruilde het landelijke amateurvoetbal voor de derdeklasser Stiphout Vooruit. Semiprofs of volwaardige amateurs, de oud-voetballer bewijst ook dit seizoen weer dat hij met iedereen kan werken. ,,Ik was positief verrast.”

3 februari