Wangedrag op US Open kost Djokovic diskwalificatie én verdiende punten en geld

video/updateNovak Djokovic is vanavond op bizarre wijze gediskwalificeerd op de US Open. In zijn vierderondepartij tegen Pablo Carreno-Busta werd de nummer 1 van de wereld bij een 5-6-achterstand in de eerste set gediskwalificeerd, nadat hij uit frustratie bij het wegslaan van een bal een lijnrechter onder het gezicht had geraakt.

Het was de eerste ‘nederlaag’ van Djokovic in 2020, en meteen de duurste. Een zeldzaam besluit van een toernooiorganisatie, zeker als het gaat om de nummer 1 van de wereld. Djokovic verliet het tennispark in New York direct, zonder een persconferentie te geven. De organisatie liet daarop weten dat hij zowel zijn punten voor de wereldranglijst als zijn verdiende geld dit jaar op de US Open kwijt is.

De Serviër was de gedoodverfde kandidaat om het grand slam in New York te winnen. Bij afwezigheid van Rafael Nadal en Roger Federer was hij de grote favoriet om zijn achttiende major te winnen en het gat met recordhouder Federer tot twee te verkleinen. Maar aan het einde van de eerste set ging het mis. Djokovic, die al drie setpunten had gemist, werd op 5-5 voor het eerst in de partij tegen Carreno-Busta gebroken. Hij sloeg daarop de bal die nog in zijn broek zat weg. Die raakte een vrouwelijke lijnrechter in de keel, ze ging naar de grond.

Meteen leek Djokovic de ernst van de situatie in te zien. ,,Ze hoeft hiervoor niet naar het ziekenhuis”, probeerde Djokovic de meubelen nog te redden, nadat hij naar de lijnrechter was gesneld om hulp te bieden. Die was inmiddels inderdaad weer opgestaan en leek in orde. ,,Ga je hiervoor een dq gebruiken en mijn carrière en dit grand slam op het spel zetten”, probeerde hij tegenover de scheidsrechter en wedstrijdleiding zijn toernooi te redden. Maar de hoofdscheidsrechter was onverbiddelijk. ,,Als ze meteen was opgestaan”, zou de scheidsrechter nog hebben gezegd. Na minutenlang beraad op de baan kwam het verdict: Djokovic verloor de partij op reglementaire gronden en ligt daarmee uit het toernooi.

Volledig scherm De lijnrechter lijkt niet gediend van de excuses van Novak Djokovic, nadat de Serviër haar heeft geraakt met een bal. © AFP

Djokovic belandde niet voor het eerst in een dergelijke situatie. Hij raakte al eens eerder een official met het wegslaan van een bal.

Met de vroegtijdige exit van Djokovic krijgt de US Open voor het eerst in zes jaar een nieuwe grand slam-winnaar.

Er was in aanloop naar het toernooi al veel te doen over het optreden van de Serviër in het coronatijdperk. Op zijn demonstratietoernooi in de Balkan raakten diverse spelers en begeleiders besmet met het coronavirus, nadat ze concerten, een nachtclub en andere activiteiten hadden bijgewoond. Het kwam Djokovic op stevige kritiek te staan. Afgelopen week probeerde hij nog een alternatieve spelersvakbond op te richten. Nadal, Federer en ook Andy Murray toonden zich echter terughoudend om zich daarbij aan te sluiten.

Volledig scherm Novak Djokovic druipt af. © AFP