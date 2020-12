Wanneer meldt de eerste Chinese darter zich in de wereldtop?

‘Rotterdam’ wacht tot ATP puzzel heeft opgelost

11:10 De organisatie van het ATP-toernooi in Rotterdam verwacht op korte termijn te horen wat de nieuwe data van het tennisevenement worden. ,,De ATP is die puzzel aan het oplossen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dat goedkomt", zegt een woordvoerder van het ABN AMRO World Tennis Tournament.