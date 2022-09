Wat een misser! PSV’er Vertessen mist voor open doel in Europa League

Lisa Cornelis­sen had niks met atletiek, maar hoopt nu als versprin­ger de Paralymics te halen

Tijdens de talentendag op Papendal werd ze gescout. Tegen al haar verwachtingen in bleek atletiek haar sport te zijn. Negen jaar later heeft de nu 21-jarige Lisa Cornelissen één doel: met verspringen op de Paralympische Spelen te staan. ,,Zolang je maar in jezelf gelooft, kom je er wel.’’

