Wat staat de teruggekeerde Barney te wachten?

Mede dankzij corona Na vier keer zilver is het ‘ein-de-lijk’ raak voor Van der Breggen

19:56 Na vier keer zilver volgde in Italië dan eindelijk tijdritgoud voor Anna van der Breggen. Gek genoeg, mede dankzij corona. ,,Ik had opeens alle tijd om eens écht te focussen. Begon er zowaar lol in te krijgen.’’