Wat was de mooiste outfit van Serena Williams?

Zo liet de organisatie van Roland Garros kortgeleden weten haar uitdossing in zwarte catsuit van afgelopen jaar in de toekomst niet te tolereren, ook al had Williams aangegeven dat het kledingstuk haar beschermt tegen bloedproppen. Williams liet zich niet verleiden tot een verbaal antwoord, maar laat op de US Open, waar ze inmiddels in de kwartfinale staat, haar outfits spreken.