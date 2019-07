Wat was het mooiste sportmoment van deze zomer?

PollNu de Eredivisie komende vrijdag weer van start gaat zit de prachtige sportzomer van 2019 er echt op. In de maanden juni en juli was er voor de sportliefhebber genoeg te beleven en te genieten. Aan jullie de vraag: wat was het mooiste moment?

Steven Kruijswijk op het podium van de Tour de France Wat was het mooiste moment van deze sportzomer? Liverpool wint de Champions League (6%)

Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden (10%)

Max Verstappen wint de Grand Prix van Oostenrijk (7%)

Cori Gauff verslaat Venus Williams op Wimbledon (0%)

Oranje naar de finale van het WK in Frankrijk (25%)

Presentatie van Frenkie de Jong bij FC Barcelona (2%)

Mike Teunissen pakt de gele trui in de Tour de France (11%)

Wimbledonfinale tussen Novak Djokovic en Roger Federer (12%)

Max Verstappen wint de Grand Prix van Duitsland (15%)

Steven Kruijswijk op het podium van de Tour de France (12%)

1 juni: Liverpool wint de Champions League

Het voetbalseizoen 2018/2019 beleefde een fraai einde. Op zaterdag 1 juni werd in Wanda Metropolitano de finale van de Champions League gespeeld. Tottenham Hotspur hield Ajax maar net uit de finale, maar in Madrid was Liverpool met 2-0 te sterk. Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk namen daarmee revanche voor de verloren finale tegen Real Madrid in Kiev een jaar eerder.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk stralen na het winnen van de Champions League op 1 juni. © Pim Ras Fotografie

24 juni: de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden

Vorig jaar slaagde Maarten van der Weijden niet in zijn missie, dit jaar lukte het de olympisch kampioen wel om de Elfstedentocht al zwemmend af te leggen. Het publiek in Friesland moedigde hem hartstochtelijk aan en Van der Weijden haalde meer dan 6 miljoen euro op voor onderzoek naar kanker.

Volledig scherm Maarten van der Weijden passeert onderweg van Dokkum naar Leeuwarden het bruggetje van Bartlehiem tijdens zijn tweede poging om de Elfstedentocht te zwemmen. © ANP

30 juni: Max Verstappen wint de Grand Prix van Oostenrijk

Zijn start was dramatisch bij de Grand Prix van Oostenrijk, maar wat volgde was niets minder dan een masterclass van Max Verstappen. Weggezakt van P2 naar P8 haalde hij de complete top weer in, terug naar de tweede plaats en uiteindelijk ging hij in de slotrondes ook nog voorbij aan het andere megatalent Charles Leclerc. Een prachtige race voor zijn zesde zege in de Formule 1, nadat hij in de races daarvoor steeds niet verder kwam dan een vierde plaats.

Volledig scherm Max Verstappen wijst naar het Honda-logo na zijn zege in de Grand Prix van Oostenrijk. © BSR Agency

1 juli: Cori Gauff verslaat Venus Williams op Wimbledon

Cori Gauff werd in maart pas 15 jaar, maar plaatste zich toch knap voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. Toen de Amerikaanse tiener in de eerste ronde werd gekoppeld aan Venus Williams (39) en ze daarmee op Centre Court mocht gaan spelen kwam haar droom al uit, maar Gauff deed wat niemand voor mogelijk had gehouden: ze won, met twee keer 6-4. Ze kwam uiteindelijk zelfs tot de vierde ronde, waarin de latere winnares Simona Halep de nieuwe lieveling van het Londense publiek versloeg.

Volledig scherm Cori Gauff schudt Venus Williams de hand na haar zege op Wimbledon. © Getty Images

3 juli: Oranje naar de finale van het WK in Frankrijk

Vier jaar geleden deed het vrouwenteam van Nederland voor het eerst mee aan een WK. De nachtelijke wedstrijden in Canada werden nauwelijks bekeken, maar na de winst van het EK 2017 in eigen land zijn miljoenen Nederlanders fan van de Oranje Leeuwinnen. Die lijn werd deze zomer doorgetrokken op het WK in Frankrijk. Dankzij de rake knal van Jackie Groenen in de verlenging tegen Zweden plaatste Oranje zich zelfs voor de WK-finale in Lyon, waarin grootmacht Verenigde Staten na een goedkope strafschop met 2-0 te sterk was. De teleurstelling maakte bij speelsters en fans al snel plaats voor trots.

Volledig scherm Jackie Groenen juicht na haar goal tegen Zweden. © Pim Ras Fotogtrafie

5 juli: de presentatie van Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Geen voetballer kan zo mooi glunderen en vertellen als Frenkie de Jong. Hij veroverde de harten van miljoenen voetbalfans met zijn schitterende spel namens Ajax en Oranje afgelopen seizoen. Daarmee trok hij ook de aandacht van FC Barcelona, dat hem in januari al contracteerde. Op 5 juli werd de middenvelder uit Arkel gepresenteerd in Camp Nou, het stadion van zijn dromen. Komend seizoen mag De Jong daar zijn grote idool Lionel Messi gaan bedienen van passes.

Volledig scherm Frenkie de Jong zwaait tijdens zijn presentatie bij FC Barcelona. © AFP

6 juli: Mike Teunissen pakt de gele trui in de Tour de France

Op 1 juli 1989 was Erik Breukink de laatste Nederlander in de gele trui, maar dertig jaar later kreeg hij eindelijk een opvolger. Het werd een zeer onverwachte naam. Iedereen ging bij de proloog in Brussel uit van ritwinst voor Dylan Groenewegen, maar de sprinter van Jumbo-Visma ging hard onderuit. Zijn teamgenoot Mike Teunissen maakte het karwei af en mocht de volgende dag in het geel rijden.

Volledig scherm Mike Teunissen in de gele trui na zijn etappezege in Brussel op de eerste dag van de Tour. © REUTERS

14 juli: de Wimbledonfinale tussen Novak Djokovic en Roger Federer

De mannenfinale op Wimbledon was er dit jaar een om nooit te vergeten. Novak Djokovic won in vijf sets van Roger Federer in de langste finale ooit in Londen: 4 uur en 57 minuten. De zinderende finale tussen twee absolute grootheden in de tennissport had nog veel langer kunnen duren, maar voor het eerst werd een wedstrijd op Wimbledon beslist in de tiebreak op 12-12. Federer had al matchpoints, maar Djokovic maakte het af voor zijn zestiende Grand Slam. De 32-jarige Serviër komt daarmee steeds dichter in de buurt van Rafael Nadal (16) en Roger Federer (20).

Volledig scherm Novak Djokovic en Roger Federer na de zinderende finale op Wimbledon. © BSR Agency

28 juli: Max Verstappen wint de Grand Prix van Duitsland

De zevende zege in de Formule 1 van Max Verstappen was er eentje waar nog jaren over doorgepraat zal worden. Zelden kende de koningsklasse van de autosport zo’n incidentrijke Grand Prix als die van afgelopen zondag in Duitsland. De Hockenheimring was het decor voor een onvergetelijke sportmiddag, waarna Max Verstappen ondanks zijn matige start toch weer juichend over de finish kwam.

Volledig scherm Max Verstappen juicht nadat hij de GP van Duitsland heeft gewonnen. © AP

28 juli: Steven Kruijswijk op het podium van de Tour de France

Het einde van de 106de Tour de France was een beetje teleurstellend dankzij twee ingekorte etappes, maar de wielerronde door Frankrijk werd door vele wielerliefhebbers gezien als de mooiste in misschien wel twintig jaar. De 22-jarige Colombiaan Egan Bernal stootte zijn teamgenoot Geraint Thomas van de troon, maar veel mooier nog: Steven Kruijswijk stond naast de twee renners van Ineos op het podium op de Champs-Élysées. Ze glunderden zondagavond allemaal van trots onder een geeloranje lucht in Parijs.