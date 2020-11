Wattimena plaatst zich niet voor knockout-fase Grand Slam of Darts

Van Duijvenbo­de verrast wereldkam­pi­oen Wright op Grand Slam

17 november Dirk van Duijvenbode is op het Grand Slam of Darts begonnen met een knappe zege op wereldkampioen Peter Wright. In Coventry werd het 5-4 voor de 28-jarige Nederlander, die een maand geleden in dezelfde stad al de finale haalde van de World Grand Prix.