Wawrinka geklopt door 2 meter 11 lange debutant

Wawrinka reikte op Wimbledon nooit verder dan de kwartfinale (in 2014 en 2015) en ook dit jaar zal de Zwitser niet meedoen om de prijzen. De boomlange Opelka (hij is 2 meter 11, red.) wist zich heel knap te herstellen van een 2-1 achterstand in sets.



Wawrinka moest de eerste set aan Opelka laten (7-5), maar trok de tweede en derde set wel naar zich toe met 6-3 en 6-4. Omdat de boomlange Amerikaan vervolgens de vierde set met 6-4 won, moest er een vijfde set aan te pas komen.



In die vijfde set trok Opelka, de nummer 63 van de wereld, uiteindelijk aan het langste eind. Dat deed de Amerikaan met 8-6. En dus meldt Opelka zich bij de laatste 32 van Wimbledon. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen Robin Haase en Milos Raonic. Die partij is momenteel nog bezig.