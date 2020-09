Wawrinka in Parijs naar derde ronde

Zoetemelk weer thuis na fietsonge­luk: ‘Blijken van medeleven hebben me heel goed gedaan’

10:55 Joop Zoetemelk is na een zwaar fietsongeval op 20 september weer thuis in zijn woonplaats Germigny l’Évêque. De laatste Nederlandse winnaar van de Tour de France, in 1980, verbleef negen dagen in een Frans ziekenhuis, nadat als gevolg van een botsing met een personenauto meerdere breuken opliep in zijn linkerbovenarm en zijn rechterhand.