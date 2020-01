Wawrinka laat zich in Doha verrassen door jonge Fransman Moutet

Moutet treft in de finale de Rus Andrei Roeblev, de nummer 23 van de wereld. Roeblev was eerder op de dag in de Qatarese hoofdstad in twee sets (6-3 6-1) duidelijk de baas over de Serviër Miomir Kecmanovic. Roeblev was twee jaar geleden al verliezend finalist in Doha. Voor Moutet wordt het zaterdag zijn eerste ATP-finale. Roeblev won tot nu toe twee toernooien, in Umag in 2017 en vorig jaar in Moskou.