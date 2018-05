Wawrinka verliest bij rentree in Rome

Wawrinka gaf in februari geblesseerd op bij het toernooi van Marseille. De Zwitser kreeg daar opnieuw last van zijn knie, een blessure die hem vorig jaar ook al lang aan de kant hield en dwong tot twee operaties. De drievoudig grandslamwinnaar had een week daarvoor in de eerste ronde in Rotterdam verloren van Tallon Griekspoor.