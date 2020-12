Weer Nederlands dartstalent in opspraak na valsspelen bij onlinetoernooi

voorbeschouwing Helmond Sport zonder al te veel zorgen naar oude bekenden bij Roda JC: ‘Een goede opleiding gehad’

13 december Gaat Helmond Sport met een goed gevoel de ultrakorte winterstop in of met een kleine kater? Dat wordt komende week in de uitwedstrijden tegen Roda JC (maandag) én Jong AZ (vrijdag) duidelijk. Trainer Wil Boessen heeft een nagenoeg fitte groep. ,,En we gaan met een goed gevoel naar Roda.”