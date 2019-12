Weer net niet voor Wattimena: ‘Hopelijk valt het volgend jaar wél mijn kant op’

Door Yorick Groeneweg



Het toernooi is twee dagen oud, maar de tweederondepartij tussen Jermaine Wattimena (die dart bij de Oranjebar in Mariahout) en Luke Humphries was zonder meer de spannendste tot nu toe. In de tie-break van de vijfde set kwam pas de beslissing, al viel die niet in het voordeel uit van The Machine Gun.