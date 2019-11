Weergaloze Van Gerwen gooit eerste ninedarter ooit op PCF

Interview Ihattaren openhartig: ‘Elk doelpunt bij Oranje en PSV is nu voor mijn vader’

9:10 Hij speelde deze interlandperiode nog niet mee. Toch sloot Mohamed Ihattaren (17) al een beetje aan bij Oranje. Nederland - Estland keek hij met zijn familie in het stadion. Nu gaat hij voor het eerst dieper in op zijn keuze die zo veelbesproken was.