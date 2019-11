Weergaloze Van Gerwen gooit eerste tv-ninedarter in 2019

Van Gerwen begon met een 180-score, gevolgd door een 177-score. De resterende 144 punten gooide de Brabander uit met tweemaal triple twintig en dubbel twaalf. Het was meer dan een jaar geleden dat een speler erin slaagde voor het oog van de camera een ninedarter te gooien. Op 14 november 2018 was de Belg Dimitri Van den Bergh de laatste. De Belg gooide zijn perfecte leg op de Grand Slam of Darts.

Van Gerwen en Van Barneveld door

Van Gerwen won zijn wedstrijd tegen Lewis uiteindelijk met 6-5 en plaatste zich zo voor de derde ronde. Daarin is vanavond James Wade zijn tegenstander. Ook Raymond van Barneveld komt in de derde ronde in actie. Hij versloeg Joe Cullen met 6-3 en treft Glen Durrant in de derde ronde.



Eerder op de dag werden Vincent van der Voort en Danny Noppert uitgeschakeld in de tweede ronde. Van der Voort boog met 5-6 voor Ian White. Noppert verloor met dezelfde cijfers van Mensur Suljovic.