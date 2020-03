Welke sporten zijn er eigenlijk nog wél mogelijk?

Raymond van Barneveld en Phil Taylor namen deze week het voortouw. De twee levende dartlegendes kruisen binnenkort de degens op een elektronisch softtipbord, vanuit hun woonkamers in respectievelijk Den Haag en Stoke-On-Trent. ,,Iedereen verlangt in deze moeilijke tijden naar live sport‘’, legt zestienvoudig wereldkampioen Taylor in The Sun uit. ,,We kunnen hiermee de stemming verbeteren en wat geld ophalen voor het goede doel.”

Een keurig staaltje omdenken van beide heren. Want inderdaad, in een week dat zo'n beetje alle grote sportevenementen voor de komende maanden geschrapt werden, zoeken sportfans naar lichtpuntjes. De vele historische wedstrijden die dezer dagen opnieuw uitgelicht worden, bevredigen de behoefte tot op zekere hoogte. Maar laten we eens meedenken in de lijn van ‘Barney’ en ‘The Power’. Welke sporten zouden - zonder live publiek uiteraard - in theorie ‘gewoon’ door kunnen gaan in het coronatijdperk?

Tennis

De eerste sport die te binnen schiet is tennis. Waarom zou je Roger Federer en Rafael Nadal niet kunnen optrommelen voor een titanengevecht? Het enige wat je nodig hebt is een umpire, een handjevol lijnrechters en wat cameramensen. Iedereen houdt keurig afstand van elkaar. Desnoods maak je er een minitoernooitje van, en nodig je Novak Djokovic en Andy Murray ook uit. Eén ding staat vast, in dit kaalgeplukte sportlandschap zullen de kijkcijfers door het dak gaan.

Overigens dient er wel om de knikkers gespeeld te worden. Hang er een serieuze titel aan (wie is hier nu eigenlijk de beste tennisser?). Of een flinke som prijzengeld. Aan een gezapig veteranenpotje met grappende en lachende spelers hebben we niets. Hawk-eye-protesten willen we zien. Genadeloze smashes op het lichaam. Bloed, zweet en tranen. Serieuze sport graag.

Volledig scherm Roger Federer en Rafael Nadal. © AP

eSports

Al enkele jaren vormen eSports het wat onwennige broertje van 'fysieke’ sporten. Maar wellicht dat dit een goede tijd is om de jongens achter de spelcomputers serieus te nemen. Het geschrapte EK voetbal zou bijvoorbeeld alsnog gespeeld kunnen worden, maar dan in de virtuele FIFA-wereld. We houden het oorspronkelijke speelschema van het EK aan, waarbij elk land zijn beste eSporter afvaardigt. Overigens zou je hetzelfde kunnen doen met de nationale clubcompetities, Champions League en Europa League. Zo'n beetje alle grote clubs hebben immers hun eigen eSporters.



De F1-coureurs, onder wie Max Verstappen, reden afgelopen weekend al enkele simraces tegen elkaar. Maar de heren willen het nu ook wat professioneler aanpakken: F1 Esports Virtual Grand Prix. Het is nog niet bekend welke rijders mee gaan doen, maar het is alvast een uitstekend idee.

Volledig scherm Zouden eSports een vervanger van echte sporten kunnen zijn? © EPA

Wielrennen

Nee, echt koersen zit er voorlopig niet in. Maar een WK tijdrijden kan prima. Haal deze wedstrijd, die oorspronkelijk eind september op het programma staat, gewoon een half jaartje naar voren op de kalender. Tom Dumoulin, Chris Froome, Remco Evenepoel en alle andere tempobeulen die één voor één over het parcours zoeven. Met de regenboogtrui op de finishlijn in het verschiet. Logistiek zitten er zeker haken en ogen aan, maar het is tijd om in mogelijkheden te denken. Onmogelijkheden zijn er immers al genoeg.

In het verlengde van de eSports is Zwift trouwens ook een goed alternatief. Dit digitale systeem, met de renners thuis op een hometrainer, kan elke koers die je maar wil nabootsen. Een virtuele Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld, met mannen als Mathieu van der Poel, Greg van Avermaet en Julian Alaphilippe aan de start. En dan live op tv, met de echte commentatoren.

Volledig scherm Remco Evenepoel. © photo: Cor Vos

Denk- en behendigheidssporten

Het WK snooker (vanaf 18 april in Sheffield) is officieel nog niet van de kalender gehaald, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Waarom eigenlijk? Schrap het publiek, laat het toernooi doorgaan, en je verschaft de mensen thuis uren kijkplezier. Oké, we missen het applaus bij de mooie punten, maar dan zien we wel Ronnie O’Sullivan en titelverdediger Judd Trump in actie. Begeleid door de heerlijke fluisterstemmen van de BBC-commentatoren.

Een schaaktoernooi kan gewoon via de digitale snelweg afgewerkt worden. Onze nationale trots Anish Giri die wereldkampioen Magnus Carlsen uitdaagt bijvoorbeeld. En in navolging van dartsveteranen Van Barneveld en Taylor zouden ook huidige toppers als Michael van Gerwen en Peter Wright het vanuit de huiskamers tegen elkaar op kunnen nemen. De mogelijkheden voor zulke ‘contactloze’ sporten zijn legio.

Volledig scherm Schaakwereldkampioen Magnus Carlsen. © ANP

Andere mogelijkheden

Organiseer een aangepast atletiektoernooi. Bij de loopnummers mogen alleen de banen 2, 4, 6 en 8 gebruikt worden, zodat de atleten keurig op afstand van elkaar blijven. Veldonderdelen als kogelstoten en hoogpringen dienen geen problemen op te leveren. En waarom kan er niet in levende lijve geracet worden? Formule 1 in z'n huidige vorm lukt niet, maar zet de 22 coureurs desnoods in een opgevoerde Fiat Panda op de baan van Zandvoort. Eén rondje kwalificeren, en daarna tien rondes racen geblazen.



Haal alle topschaatsers naar Salt Lake City voor een rondje recordwedstrijden. Laat de beste voetballers ter wereld strafschoppen nemen op de beste keepers ter wereld. Het is niet alsof profvoetballers in deze dagen iets beters te doen hebben. Ook zij zullen smachten naar een beetje competitie. Waarom wordt er niet gegolfd eigenlijk? Tafeltennis, ook prima mogelijk.



Kortom, met een beetje creatief nadenken en een handvol logistieke noodgrepen zijn er voldoende mogelijkheden. Let the games begin!