Werder-fan bedankt Union Berlin met 100 kratjes bier voor zege op Düsseldorf

PSV stoort zich aan ‘Are­na-blindheid’ van de KNVB

17:30 PSV heeft zich geërgerd aan de KNVB. De voetbalbond maakte vrijdag bekend dat alle resterende thuisduels van het Nederlands elftal dit jaar in de Johan Cruijff Arena afgewerkt worden. Bij de Eindhovense club leeft het gevoelen dat het beter was geweest om in deze tijd voor meerdere locaties te kiezen. Er was op basis van eerdere gedragingen van de KNVB ook een verwachting dat die richting aangehouden zou worden.