Wereldkampioen Bax breekt sleutelbeen: 'Voelde meteen dat het mis was'

Bezig aan een indrukwekkende inhaalrace blokkeerde opeens het voorwiel van de WSP Zabel. Bax viel voorover over het stuur met zijn schouder tegen het zand en kreeg ook nog de achterkant van het zijspan tegen zich aan. ,,Bij een van die twee dingen is mijn sleutelbeen gebroken. Ik voelde meteen dat het mis was. Doorrijden kon niet meer", zei Bax. De Letse bakkenist Kaspars Stupelis blesseerde bij de crash zijn rechterbeen, maar kwam er waarschijnlijk zonder breuken vanaf. Het duo reed op de 4e positie, na een mislukte start. Na 1 ronde kwam de wereldkampioen nog als 19e door.

Niet in Valkenswaard

Bax, die eerder een sleutelbeen brak, verwacht er over 2 weken bij de Franse GP gewoon weer bij te zijn. De wedstrijd om het open Nederlands kampioenschap komend weekeinde in Valkenswaard slaat hij in elk geval over. Aan het eerste WK-weekeinde van het jaar houdt de titelverdediger dus geen enkel punt over. Hoe groot de schade zal zijn op de concurrenten Valentin Giraud en Daniël Willemsen zal pas later deze zondag blijken, als de 2e manche verreden is op De Witte Ruijsheuvel.