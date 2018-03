Wereldkampioen Etienne Bax valt uit, Giraud winnaar 1e manche in Oss

Gloednieuw Cruyff Court vernield op sterfdag voetballer

14:20 In de Brusselse achterstandswijk Molenbeek is gisteren een net geopende Cruijff Court op de sterfdag van de Nederlandse voetballegende vernield. Donderdag werd het voetbalveldje geopend door de ministers van buitenlandse zaken van Nederland (Stef Blok) en België, in de nacht van vrijdag op zaterdag werd het veld vernield door vandalen.