Wereldkampioen Price uitgeroepen tot darter van het jaar, Van Duijvenbode grijpt net mis

Samenvatting Boadu: ‘Mijn ouders zeggen dat ik wat blijer moet kijken in het veld’

8:47 Myron Boadu (20) had in 2021 nog niet gescoord, maar in een door hem zo geliefde topper tegen Feyenoord, scoorde hij na rust twee keer: 2-3 winst en de zevende gewonnen topper op rij voor AZ. ,,Mijn ouders zeggen dat ik wat blijer moet kijken in het veld.”