Wesley Koolhof bereikt finale dubbelspel en kan in voetsporen treden van Eltingh, Haarhuis en Rojer

Wesley Koolhof prolon­geert dubbelti­tel in Rosmalen, Russische finale bij vrouwen, graspri­meur Frances Tiafoe

Wesley Koolhof heeft net als vorig jaar de titel gepakt in het mannendubbelspel bij de Libéma Open. Met zijn Britse partner Neal Skupski was de Nederlander in Rosmalen te sterk voor de Ecuadoriaan Gonzalo Escobar en de Kazach Aleksandr Nedovyesov: 7-6 (1) 6-2.