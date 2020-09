Wesley Koolhof: ‘Mijn vader zorgt daar boven goed voor me’

'battle of the mums' Williams vecht zich voorbij verrassing Pironkova naar halve finale

9 september Serena Williams heeft zich bij de US Open voor de veertiende keer bij de beste vier geschaard. In een zwaarbevochten ‘battle of the mums’ rekende ze in drie sets af met de taaie Tsvetana Pironkova om de halve eindstrijd te bereiken: 4-6 6-3 6-2.