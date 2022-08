Wesley Koolhof pakt dubbeltitel in Montreal na serie nederlagen: ‘Soms is het goed te verliezen’

Voor Koolhof en Skupski was het al hun zesde titel van het jaar. Begin dit jaar schreven ze ook het masterstoernooi van Madrid op hun naam. Koolhof en Skupski zijn het best presterende koppel van het seizoen.

,,We hebben vier erg spannende wedstrijden gespeeld deze week. Tegenwoordig bestaan er geen makkelijke duels meer. Ik ben erg blij met hoe we hebben gespeeld. Het gaat de goede kant op en laten we dit voortzetten”, zei Koolhof, die voor dit toernooi drie nederlagen op rij had geleden.

,,Het klinkt misschien vreemd, maar we hadden niet verwacht om drie potjes op rij te verliezen. Maar als je iedere wedstrijd wint, dan is dat ook zwaar. Soms is het goed om te verliezen, zodat je weer kunt leren. Ik denk dat we het juiste pad weer hebben gevonden en laten we dit volhouden tot het einde van het jaar.”