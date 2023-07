Wesley Koolhof treedt in voetsporen van Eltingh, Haarhuis en Rojer met dubbeltitel op Wimbledon

Met samenvattingWesley Koolhof heeft een fraaie mijlpaal in zijn carrière bereikt door op Wimbledon de titel in het dubbelspel te pakken. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski won de Nederlander in de finale van het Argentijns/Spaanse koppel Marcel Granollers en Horacio Zeballos: 6-4 en 6-4.

De 34-jarige Koolhof stond al wel twee keer in de dubbelfinale van de US Open, maar zowel in 2020 als vorig jaar bleef de ultieme beloning uit. In 2022 veroverde de in Zevenaar geboren tennisser wel de titel in het gemengd dubbel op Roland Garros. Dat deed hij samen met de Japanse Ena Shibahara. In het mannendubbel had hij echter nog geen grandslamtitel op zak.

Met zijn zege in de finale treedt Koolhof in de voetsporen van landgenoten Jean-Julien Rojer, Jacco Eltingh en Paul Haarhuis. Rojer pakte in 2015 de titel aan de zijde van de Roemeen Horia Tecau. Het succeskoppel Eltingh/Haarhuis triomfeerde in 1998 door van eeuwige rivalen Todd Woodbridge en Mark Woodforde te winnen.

Zelden in de problemen

Koolhof en Skupski kwamen zaterdag zelden in de problemen. Ze moesten in de zesde game van de eerste set nog een breakpoint wegpoetsen, maar braken vervolgens hun tegenstanders in de volgende game, 4-3. Het bleek voldoende voor de winst in de eerste set. Ook in de tweede set was een enkele break, in de vijfde game, genoeg voor de winst.

,,Het is echt heel speciaal”, zei Koolhof na afloop van de gewonnen finale. ,,Ik vond het al speciaal om hier de deur door te komen, maar het is helemaal mooi om nu met de trofee te staan.” Skupski viel zijn Nederlandse partner bij. ,,We zijn achttien maanden geleden bij elkaar gekomen en het winnen van een grand slam was een van onze doelen. Het is heel speciaal dat het is gelukt”, aldus Skupski.

