Wie coacht Tamaëla? Kiki Bertens of haar eigen pupil?

Toen Raemon Sluiter wegens privéomstandigheden naar huis moest, vonden hij en Kiki Bertens in Elise Tamaëla een tijdelijke coach. Nu wil het toeval dat Bertens in Charleston uitgerekend de vaste pupil van Tamaëla treft.

Door Rik Spekenbrink



Het pikante scenario, hoe klein ook de kans daarop, was van tevoren door alle betrokkenen besproken. Tamaëla, oud-proftennisster uit Culemborg, werkt sinds de zomer van 2016 samen met Alex Krunic, een Servische speelster. Zij krijgt vanavond voorrang, als ze het in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Charleston opneemt tegen Kiki Bertens.

Die moet het even een paar weken doen zonder haar vaste coach Raemon Sluiter. Hij is om privéredenen naar huis gevlogen. In Tamaëla vonden ze weken geleden al een vervangster. In Miami, toen Bertens het in de derde ronde opnam tegen Venus Williams, verscheen Tamaëla voor het eerst in beeld, toen ze Bertens tijdens een gamewissel bijstond. Bij een achterstand van 0-5 wist ze de juiste snaar te raken. ,,Die score maakt geen reet uit”, zei Tamaëla als afsluiting van anderhalve minuut inhoudelijke aanwijzingen. Bertens won vervolgens zeven games op rij en dus de eerste set. Ze kreeg later ook matchpoints, maar liet de partij uit haar handen glippen.

Ook in de eerste ronde van Charleston coachte Tamaëla Bertens. Maar vandaag moet de Zuid-Hollandse het even alleen doen. Het zou nogal vreemd zijn voor Tamaëla om allebei de speelsters van advies te voorzien, vóór en tijdens de wedstrijd. Logischerwijs is ze er dus voor Krunic, die de enige onderlinge partij tegen Bertens vorig jaar in Gstaad verloor. Mocht Bertens winnen, maakt ze het toernooi in South Carolina af met Tamaëla. Sluiter hoopt er over een paar weken bij het toernooi van Stuttgart weer bij te zijn.

Tamaëla, 34, had een paar jaar geleden niet gedacht ooit terug te keren in het tennis. Haar carrière was in 2011 op een bizarre manier geëindigd. Bij een klein toernooi in Duitsland werd ze, als toeschouwer bij een partij van landgenote Danielle Harmsen, een hersenschudding geslagen door de vader van Harmsens tegenstander Karen Barbat. Die zocht ruzie toen Tamaëla applaudisseerde voor punten van Harmsen en maakte racistische opmerkingen tegen haar.