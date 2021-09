Wie helpt Annemiek van Vleuten? ‘Met die oorbel ben ik heel de wereld over gereisd’

Superta­lent Kooij grijpt naast tweede profzege en maakt flink misbaar

20:53 Olav Kooij is er net niet in geslaagd om in de Ronde van Kroatië zijn tweede profzege te boeken. De 19-jarige sprinter van Jumbo Visma moest zijn meerdere erkennen in Phil Bauhaus, maar maakte daarbij flink misbaar. In de Ronde van Sicilië won Juan Sebastián Molano de eerste rit.