Wielrenner Peter Sagan opent uniek hotel ‘waar alles mogelijk is’, zélfs arriveren in helikopter of slapen in Roubaix-kamer

Begin dit jaar kondigde Sagan zijn ‘uitstaptraject’ aan. Het jaar 2023 voltooit hij op de weg. Om vervolgens nog één keer als mountainbiker toe te leven naar de Olympische Spelen 2024 in Parijs. Daarna is het definitief gedaan. Maar ook nadien zal hij genoeg om handen hebben.

Onder meer zijn hotel, dus. In zijn geboortestad Zilina, de op vier na grootste stad van Slowakije, opent Sagan immers het SP Resort, zo kondigt hij aan op Instagram. ,,Het wachten is eindelijk voorbij”, schrijft Sagan. ,,Ik wil iedereen bedanken die geholpen heeft om deze droom in vervulling te doen gaan. Het SP Resort is een uniek sporthotel op maat van alle gepassioneerde fietsers.”

Roubaix- en Ronde van Vlaanderen-kamer

Het hotel telt dertien kamers en allemaal zijn ze gelinkt aan de koers. Zo is er een Vuelta-kamer, een Giro-kamer, een Tour-kamer en zelf een Roubaix- of een Ronde van Vlaanderen-kamer.

Voor die laatste is de beginprijs voor een nacht bijvoorbeeld 230 euro. In ruil daarvoor krijg je een kamer die geschikt is voor maximaal vier personen met heel wat knipogen naar ‘Vlaanderens Mooiste’. De eyecatcher is een fotomuur met onder meer een beeld uit 2016, toen Sagan de 100ste Ronde van Vlaanderen won.

Voor de Roubaix-kamer betaal je iets meer (250 euro per nacht). Daarvoor krijg je als extra wel een rooftopterras. In de kamer valt ook het tapijt met blokkenprint op dat doet denken aan de kasseien. Op de muur plakt ook een groot profiel van de Franse klassieker.

Het hotel heeft ooko een grote fitnesszaal, waar groen de overheersende kleur is - Sagan won zeven keer de groene trui in de Tour. Er is ook een wellness met een groot zwembad, verschillende sauna’s en een stoombad. Gasten kunnen daarnaast terecht in het restaurant, waar een terras is met een mooi uitzicht over Zilina. En voor wie het écht eens speciaal mag zijn: zelfs arriveren in een helikopter is mogelijk, zo blijkt op de Instagram-pagina van het hotel. ,,Alles is mogelijk”, klinkt het daar.

Schilderachtige fietsroutes

Het hotel ligt ook midden in de natuur. ,,Ik kan niet wachten om jullie allemaal over de schilderachtige routes rond Zilina te zien rijden”, schrijft Sagan nog. ,,Het maakt niet uit of je een doorgewinterde prof bent of een absolute beginner, dit hotel is de ideale plek voor je fietsavonturen. Je zal in de watten worden gelegd als een beroemdheid!”

Helemaal af is het hotel nog niet. Er wordt nog gewerkt aan een ‘Peter Sagan Hall of Fame’, een klein museum over de carrière van Sagan.

