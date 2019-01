Wij zoeken een Samensteller sportvideo's

Amateurvoetbal Districts­be­ker: Pak slaag voor Nuenen, Heeze schakelt Oirschot Vooruit uit

29 januari Voor Nuenen is het districtsbekertoernooi hardhandig ten einde gekomen. De ploeg van Jan Poortvliet ging met liefst 5-0 onderuit bij Achilles Veen. Voor Heeze was er wel succes. Dat en meer in het overzicht.