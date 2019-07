Williams met moeite langs 18-jarige Juvan

Oud-PSV’er Narsingh tweede nieuwkomer bij Feyenoord

19:46 Luciano Narsingh gaat dit seizoen de tweede nieuwkomer bij Feyenoord worden. De 28-jarige rechterspits zal, als de medische keuring geen problemen oplevert, een contract tekenen in de Kuip. Feyenoord hoeft geen transfersom op tafel te leggen, de aanvaller was nadat zijn verbintenis bij Swansea City in de Championship was afgelopen, immers gratis op te halen.