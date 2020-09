Williams treft in kwartfinale met Pironkova een collega-tennismoeder: ‘Ik speel nu zonder druk’

Door Rik Spekenbrink



Als ze aan haar zoon Alexander (2) denkt, breekt Tsvetana Pironkova. Ze heeft het jochie inmiddels ruim twee weken niet gezien en mist hem. ,,Maar juist de gedachte dat hij me kan zien spelen en trots op me is, maakt me ook blij.”



In een US Open vol onvoorziene verhaallijnen zorgt de Bulgaarse Pironkova (32) voor de grootste sportieve verrassing. Meer dan drie jaar speelde ze geen enkele officiële partij. Na Wimbledon 2017 ging ze met zwangerschapsverlof, om pas anderhalve week geleden terug te keren op de Tour. En om daar bij de US Open, zonder enig wedstrijdritme, zomaar door te stoten tot de kwartfinale. Dat kán eigenlijk helemaal niet, klinkt het in New York. Maar Pironkova flikt het.