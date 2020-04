Wimbledon gaat dit jaar niet door

Wimbledon noemt het annuleren ‘in het belang van iedereen. Dat we nu ook de zekerheid kunnen bieden aan iedereen is voor iedereen binnen het tennis belangrijk.’



,,Dit is een beslissing die niet eenvoudig was”, vertelt Ian Hewitt, voorzitter van organisator All England Lawn Tennis and Croquet Club. ,,Na het zorgvuldig afwegen van meerdere scenario's denken we dat dit de beste beslissing is. We kunnen nu onze middelen inzetten om mensen te helpen.”



Het grastoernooi werd eerder alleen afgelast vanwege de wereldoorlogen.



Eerder werd het graveltoernooi van Roland Garros al verplaatst. Het Franse toernooi maakte toen wel een nieuwe datum bekend: van 20 september tot 4 oktober. Slechts een week na het US Open.