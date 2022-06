Wimbledon geeft Tim van Rijthoven wildcard: ‘Zou prachtig zijn om Novak Djokovic te loten’

,,We hebben de wildcard binnen”, bevestigt Van Rijthoven. ,,Ik ga voor het eerst in mijn carrière in het hoofdtoernooi van een Grand Slam spelen. Het is echt fantastisch. Ongelooflijk, eigenlijk. Niet te beschrijven.” De Roosendaler hoorde meteen nadat hij zondagmiddag in de finale van Rosmalen Daniil Medvedev had verslagen dat hij een kans zou maken op een wildcard voor Wimbledon. Twee dagen later al kreeg hij dus het verlossende woord.